Motorista sem CNH é preso após atropelar e matar menino de 3 anos em GO
Acidente ocorreu enquanto a vítima brincava em um monte de terra; condutor se apresentou à polícia e foi autuado em flagrante por homicídio culposo
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Um menino de três anos, identificado como João Fernando Vilela do Nascimento, morreu após ser atropelado por um caminhão na sexta-feira (15), no município de Mineiros, na região sudoeste de Goiás. A criança brincava em um monte de terra na rua da casa de uma tia quando foi atingida pelo veículo, que fazia uma manobra de marcha à ré.
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O motorista, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir, apresentou-se à delegacia da Polícia Civil no sábado (16) e foi autuado em flagrante. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou que não houve ingestão de bebidas alcoólicas. Segundo a polícia, o suspeito é investigado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo, quando não há intenção de matar.
Logo após o acidente, o padrasto do menino tentou socorrê-lo e o encaminhou rapidamente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. De acordo com a mãe da vítima, Mel Souza Vilela, a criança não resistiu à gravidade dos ferimentos e já deu entrada na unidade de saúde sem vida. Emocionada, ela lembrou do filho como uma criança alegre e muito carinhosa com a família e com o irmão mais novo, de um ano.
A Polícia Técnico-Científica esteve no local do atropelamento para realizar a perícia e investigar as causas e a dinâmica exata do acidente. O caminhão envolvido no caso também foi recolhido para passar por análises técnicas especializadas.