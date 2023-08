Motorista se assusta com abelha e capota carro diversas vezes; vídeo

As imagens do acidente impressionam

Uma câmera instalada em um veículo flagrou um acidente de trânsito no último sábado (26). O motorista de uma Toyota Hilux perdeu o controle do veículo e capotou diversas vezes após se assustar com uma abelha. O fato foi registrado na CE-356, em Baturité, interior do Ceará, e está circulando nas redes sociais.

O veículo era conduzido pelo médico Maylson Ramos, de 31 anos. Uma das testemunhas do acidente ficou incrédula ao encontrar o profissional de saúde ainda com vida. "Ele tá vivo. Esse homem nasceu de novo", afirmou. Assista o vídeo abaixo.

As imagens impressionam, e apesar da cinemática o médico saiu com vida. Em conversa com as testemunhas, Maylson afirmou que o acidente aconteceu após ele se assustar com uma abelha que estava no interior do carro.

Segundo familiares, o médico envolvido no acidente permaneceu consciente "o tempo todo" após o acidente. "Foi realmente um livramento, ele parece estar bem e ficou consciente o tempo todo", disse.



Maylson Ramos recebeu o primeiro atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Acopiara, cidade natal do médico.



Em seguida, foi levado a um hospital em Fortaleza para realizar tomografias.

Veja o acidente:

