Motorista que estava desaparecido é achado morto no freezer de casa

Familiares contaram à PM ter começado a sentir falta de Valdemir na segunda-feira (14)

Um motorista que estava desaparecido foi encontrado morto dentro do freezer de casa em Lacerdópolis, no Oeste de Santa Catarina, neste sábado (19), informou a Polícia Civil. Valdemir Hoeckler, de 52 anos, era procurado desde terça-feira (15). A mulher dele é suspeita do crime.

Familiares contaram à PM ter começado a sentir falta de Valdemir na segunda-feira (14). Na terça (15), policiais, bombeiros e voluntários fizeram buscas na região da Linha São Roque, onde o homem morava. Imagens solicitando ajuda também foram publicadas por familiares na internet.



O delegado Gilmar Antônio Bonamigo, responsável pela investigação, revelou ao g1 SC que a companheira da vítima prestou depoimento na sexta-feira (18) e aceitou que uma perícia fosse realizada na casa do casal na noite de sábado (19). A suspeita, no entanto, fugiu antes do horário marcado.

“Outros elementos que foram identificados na investigação [também] levam a crer que ela estava com o corpo escondido dentro de casa. A gente a ouviu buscando informações de como se deu o desaparecimento dele, mas lógico que a gente já trabalhava com a suspeita, diante das poucas informações”, contextualizou o investigador.

De acordo com o delegado, vizinhos informaram que antes de deixar o local, a casa havia sido trancada "como nunca havia ocorrido". Polícia Científica e Instituto Médico Legal foram acionados ao local. Não há informações de como a morte teria ocorrido.

