Motorista que atropelou Kayky Brito pretende se candidatar a vereador

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Diones da Silva Coelho, o motorista de aplicativo que atropelou Kayky Brito em setembro, usou as redes sociais para interagir com os seguidores e revelou que deseja se candidatar a vereador no Rio de Janeiro.

continua após publicidade

Questionado sobre o futuro, respondeu: “Pretendo vir candidato nessa próxima eleição no Rio de Janeiro. É algo que já venho conversando com pessoas influentes, em off, né!? Mais para frente isso vai ser formalizado”, iniciou.

-LEIA MAIS: Motorista que atropelou Kayky arrecada mais de R$ 110 mil em vaquinha

continua após publicidade

Em seguida, falou sobre as motivações para estar na vida política. “Creio que tem muita coisa boa pra ser feita, para agregar pra gente que precisa. Muitas áreas que precisam ser melhoradas, pessoas que precisam ter voz e serem atendidas. Então, sim, eu pretendo. Mais para frente falarei mais sobre o assunto, quando estiver mais concreto”, despistou.

Após a repercussão do nome de Diones na mídia, ele se tornou influenciador, ganhou 182 mil seguidores e o selo azul de verificado no Instagram. Ele também comprou um carro novo, avaliado em R$ 112 mil, através de uma vaquinha virtual realizada por pessoas que se sensibilizaram com o motorista após o atropelamento e realizou harmonização facial recentemente.

Com informações, Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News