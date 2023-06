Motorista persegue e atropela criminosos após ser roubado em semáforo

O fato foi registrado no último domingo (11)

Um motorista teve seus óculos de sol roubados por uma dupla de criminosos que estava em uma motocicleta enquanto estava parada em um semáforo na cidade de Praia Grande, localizada no litoral de São Paulo. Determinado a recuperar o objeto roubado, a vítima iniciou uma perseguição aos criminosos e os atropelou com o intuito de impedir a fuga e reaver os óculos. O fato foi registrado no último domingo (11).

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a vítima atinge os ladrões. Através das imagens, é possível ver que a dupla foi arremessada contra outro automóvel que estava estacionado. Também é possível observar que duas mulheres que estavam próximas caíram no chão.

Assista:

Depois de ser atingido, um dos homens se levantou e tentou fugir correndo, mas é perseguido e interrompido pela vítima. Já o outro criminoso ficou preso na moto e não conseguiu se levantar. Por fim, os dois permanecem no local até a chegada das autoridades.

O homem que teve a parte do corpo presa na moto teve escoriações no rosto e precisou ser levado para o pronto-socorro. O comparsa teve lesões nas pernas e braços e foi encaminhado diretamente para delegacia.

Com informações do O Tempo.

