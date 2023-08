Motorista perde controle de carro e cai com veículo em rio

Siga o TNOnline no Google News

Condutor de um carro perdeu o controle e foi parar dentro do córrego da avenida Ernesto Geisel, esquina com a avenida Manoel da Costa Lima, bairro Guanandi, em Campo Grande. O acidente ocorreu na noite dessa quarta-feira (9).

Segundo informações colhidas, o motorista do carro modelo Fiat Linea perdeu o controle e caiu no rio com cerca de 12 metros de profundidade. O carro ficou submerso e completamente destruído. Vídeo abaixo.

O condutor não se feriu, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

