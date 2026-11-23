O motorista de uma carreta que transportava 32 toneladas de minério perdeu o controle do veículo, atingiu dois carros e invadiu uma clínica nesta segunda-feira, 23, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ao menos duas pessoas ficaram feridas.

Ainda de acordo com os bombeiros, a carreta subia a avenida do Contorno, no sentido da avenida Afonso Pena, quando o motorista perdeu o controle e o veículo começou a descer de ré pela via. Sem controle, a carreta atingiu a lateral de uma caminhonete e de um Jeep Compass, que foi arrastado até o passeio.

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Um vídeo registrou o momento do acidente. Após atingir os dois veículos, a carreta invadiu uma clínica e bateu em um poste de energia, rompendo a fiação. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada porque o impacto derrubou o padrão de energia do local.

O motorista da carreta afirmou aos militares que, ao perceber que havia perdido o controle do veículo, virou o volante na tentativa de evitar que ele ganhasse velocidade e atingisse outros veículos que trafegavam pela via.

Em conversa com a imprensa, o dono da caminhonete, Geraldo Magela Soares, de 50 anos, afirmou que estava sendo atendido na clínica quando ouviu um estrondo muito forte. "Assustou a mim e a médica. Saímos correndo e vimos a carreta encostada na porta. Lembrei que meu carro estava estacionado logo acima e corri para conferir", disse.

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Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista do Jeep Compass teve ferimentos leves na mão. Já as vítomas que estavam na carreta já haviam sido socorridas quando os militares chegaram.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a BHTrans foram acionados para atender a ocorrência.

Até por volta de 11h, as duas faixas no sentido avenida Afonso Pena estavam interditadas.