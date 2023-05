Motorista 'para o trânsito' após ficar com câmbio preso no ânus; vídeo

Um motorista de aplicativo, literalmente, "parou o trânsito" na região do Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro, após ficar com a alavanca do câmbio do carro presa no ânus. O caso aconteceu nesta terça-feira (23) e viralizou nas redes sociais.

Conforme testemunhas, o homem foi visto correndo de um lado para o outro da via desesperado, depois de sentar no câmbio dentro do carro. O objeto teria quebrado e ficado preso dentro do corpo do motorista, que não conseguiu retirá-lo por conta própria.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o homem e retirar a alavanca. A Polícia do Rio e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram chamados. Em filmagens de testemunhas, é possível ouvir o homem gritando, enquanto é levado para uma das macas do Samu.

Apesar de a história ter se tornado um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nessa semana, as circunstâncias do acidente não foram esclarecidas. Assista:

Motorista de aplicativo fica com câmbio preso ao ânus no RJ



