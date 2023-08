Motorista morre em acidente envolvendo três carretas na MS-112

Siga o TNOnline no Google News

Um motorista de carreta morreu carbonizado no sábado (05) em um grave acidente envolvendo três carretas na MS-112, a 432 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O acidente ocorreu entre os municípios de Cassilândia (MS) e Inocência (MS), uma das carretas estava carregada com grãos e as outras com tijolos. A colisão aconteceu em um local de faixa contínua.

De acordo com informações da Polícia Militar, após a colisão os veículos pegaram fogo.

Um dos motoristas ficou preso nas ferragens e morreu carbonizado. Os outros dois não tiveram ferimentos graves.

As cargas de grãos e tijolos ficaram espalhadas pela pista.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local para atender a ocorrência.

