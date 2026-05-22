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FATALIDADE

Motorista morre carbonizado após carro bater em poste e pegar fogo na BR-101

Após a extinção das chamas, os bombeiros constataram a morte da vítima, que estava dentro do veículo já carbonizada

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 20:17:21 Editado em 22.05.2026, 20:17:16
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Motorista morre carbonizado após carro bater em poste e pegar fogo na BR-101
Autor Fatalidade foi registrada próximo ao Continente Shopping, em São José - Foto: CBMSC

Uma pessoa morreu carbonizada na madrugada desta sexta-feira (22) após o carro em que estava bater em um poste de energia elétrica e pegar fogo na marginal da BR-101, sentido norte, nas proximidades do Continente Shopping, em São José (SC).

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a guarnição iniciou o combate ao incêndio e administrou os riscos elétricos decorrentes do rompimento de um fio de alta tensão, além dos danos estruturais causados ao poste. Após a extinção das chamas, os bombeiros constataram a morte da vítima, que estava dentro do veículo já carbonizada.

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A equipe fez a retirada dos detritos que estavam sobre a via para garantir a segurança e a fluidez do trânsito. Na sequência, foram acionados a Polícia Militar (PM), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Celesc. A concessionária Autopista assumiu a ocorrência para providências complementares e segurança da via.

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