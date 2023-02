Motorista morre após colidir contra caminhão e carro partir ao meio

Da Redação

Um motorista de 40 anos morreu no acidente

Um acidente de trânsito, envolvendo um carro e um caminhão, resultou na morte de um homem de 40 anos na madrugada deste sábado (4), entre Sertão e Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul. A batida deixou o veículo de passeio pela metade.

Uma equipe do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) atendeu a ocorrência. De acordo com as informações da corporação, a colisão frontal entre o automóvel e o caminhão aconteceu na rodovia ERS-135.

Até o momento, o motorista do carro, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, não teve a identidade revelada. Já o condutor do caminhão, segundo a CRBM, precisou ser encaminhado para um hospital para receber atendimento médico.

A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) estiveram no local para a identificação da vítima e a investigação das causas do acidente.



A tragédia afetou o tráfego de veículos no local nas primeiras horas da manhã.

