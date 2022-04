Da Redação

Motorista morre ao ser atropelado pela própria van

Nesta segunda-feira (18), foi divulgado imagens de câmeras de segurança que mostram a morte de um motorista que foi atropelado pela própria van, neste sábado (16).

continua após publicidade .

O motorista de transporte alternativo, Luiz Mendonça da Silva, de 71 anos, morreu após ser atingido pela própria van em Garanhuns, no agreste de Pernambuco. Conforme as imagens divulgadas, a vítima estacionou a van e saiu caminhando pela rua. Em seguida, o homem olha para trás e corre atrás da van para tentar parar o veículo que desce a rua desgovernado, no entanto, o homem não conseguiu parar o veículo e foi atropelado por ele.





continua após publicidade .

Fonte: Informações do Metrópoles.