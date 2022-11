Motorista morre ao ser arremessado e esmagado pelo próprio carro

Da Redação

A vítima morreu no local do acidente

Um homem, de 63 anos, morreu ao sofrer um acidente nesse domingo (13), na estrada vicinal, que liga o assentamento Majolinha a Anastácio, no Mato Grosso do Sul. O idoso foi arremessado e esmagado pelo próprio veículo.

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência. Conforme as informações das autoridades, a vítima trafegava com um Volkswagen Fusca pela estrada quando perdeu o controle da direção e acabou capotando. Durante o acidente, o idoso foi arremessado do veículo e acabou parando embaixo dele.

Os bombeiros também informaram que o homem não estava utilizando o cinto de segurança. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A companheira do idosa, de 57 anos, também estava no automóvel. A mulher bateu a cabeça durante o capotamento e sofreu ferimentos pelo corpo. Ela foi encaminhada para um hospital da região.

As autoridades apuram a causa do acidente.

fonte: Corpo de Bombeiros Militar/Divulgação O acidente aconteceu após o motorista perder o controle da direção

