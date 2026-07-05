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ACIDENTE

Motorista morre afogado após carro cair em represa

Homem de 27 anos conseguiu sair do veículo, mas desapareceu ao tentar nadar até a margem para buscar ajuda; duas passageiras sobreviveram

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 21:01:27 Editado em 05.07.2026, 21:01:21
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Motorista morre afogado após carro cair em represa
Autor Acidente ocorreu na zona rural de Pinheiros, no Espírito Santo - Foto: Reprodução

Um homem de 27 anos, identificado como Nathan Souza, morreu afogado na madrugada deste sábado (4) após o carro que dirigia cair em uma represa na zona rural de Pinheiros, no Espírito Santo. O motorista chegou a sair do veículo junto com duas passageiras, de 20 e 22 anos, mas desapareceu na água ao tentar nadar até a margem para buscar socorro. As duas mulheres permaneceram sobre o teto do automóvel e conseguiram sobreviver.

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O grupo retornava de uma festa realizada no município de Montanha. Segundo o relato de uma das passageiras à Polícia Militar, o condutor seguia por uma rota alternativa apontada pelo sistema de GPS quando perdeu o controle da direção. O automóvel saiu da pista e afundou parcialmente na represa, mas os três ocupantes conseguiram escapar do interior da cabine a tempo.

Enquanto as mulheres aguardavam no veículo e gritavam por socorro, Nathan decidiu entrar na água. De acordo com as sobreviventes, o jovem afirmou que não sabia nadar, mas arriscou a travessia na tentativa de encontrar ajuda. Desorientado pela forte neblina e pela baixa visibilidade da madrugada, ele perdeu o sentido da margem e nadou em direção à parte mais profunda da represa, onde acabou submergindo. Moradores de propriedades vizinhas ouviram os pedidos de socorro, conseguiram resgatar as passageiras e acionaram as forças de segurança.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, incluindo mergulhadores especializados, foram mobilizadas para o local e localizaram o corpo de Nathan após cerca de três horas de buscas. O cadáver foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, na cidade de Linhares, onde passará por exames de necropsia antes de ser liberado aos familiares. O caso foi registrado e será apurado pela Delegacia de Polícia Civil de Pinheiros, que investiga as circunstâncias exatas do acidente e do afogamento.

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As informações são do Metrópoles.

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