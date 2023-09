Motorista manobra carro, cai em piscina e mata jovem de 22 anos

O feriado prolongado da Independência do Brasil era para ser divertido para três mulheres que planejavam aproveitar esses dias em uma praia no Guarujá, litoral de São Paulo. Contudo, os planos acabaram se tornando uma tragédia.

Um acidente registrado na tarde dessa sexta-feira, 8 de setembro, terminou com a morte de uma delas. A vítima, identificada como Isabella Natália de Oliveira Silva, de 22 anos, morreu afogada após ficar presa no banco traseiro de um carro que caiu na piscina de uma casa.

A Polícia Civil (PC) passou detalhes sobre o caso à imprensa e afirmou que o acidente aconteceu quando a motorista manobrava o veículo, um Volkswagen Polo, para entrar na garagem do imóvel.

As três mulheres haviam acabado de chegar na residência alugada para passar o fim de semana prolongado. O automóvel inicialmente tombou 'de lado', ficando depois com o teto para baixo, parcialmente submerso na água da piscina, com as jovens três dentro dele.

Duas delas conseguiram se salvar, uma vez que as janelas estavam abertas. Isabella, no entanto, estava no banco de trás, com o vidro fechado e a porta trancada.

Após as duas mulheres saírem da piscina, os esforços foram concentrados na tentativa de tirar Isabella do carro. Segundo apurado por policiais militares que estiveram no local durante a ocorrência, vizinhos de uma casa ao lado se reuniram para erguer o carro, mas sem sucesso.



Isabella chegou a ser socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, mas, infelizmente, não resisitiu.

A jovem passou por uma parada cardiorrespiratória.

O caso é tratado como homicídio culposo na direção de veículo automotor pela Polícia Civil. As mulheres que estavam com Isabella prestaram depoimento.

Com informações do G1.

