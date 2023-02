Motorista localiza cobra em carro após ouvir barulho estranho; assista

Da Redação

Cobra foi encontrada dentro do capô do carro

Um motorista foi surpreendido ao encontrar uma cobra dentro do capô do carro dele, em Niquelândia, no norte goiano. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que fez o resgate do animal, o homem encontrou o bicho depois de estranhar o barulho do motor do carro. A captura da cobra aconteceu na quarta-feira (22).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista ligou para a corporação, que chegou ao local em aproximadamente cinco minutos. Para retirar o animal, a equipe contou com a ajuda de um “pinção”. Em seguida, o animal silvestre foi devolvido ao habitat natural. O réptil encontrado no carro é uma jiboia.

Os bombeiros alertam que, ao se deparar com uma cobra em uma área urbana, a pessoa precisa ter calma e não deve tentar realizar a captura sem ajuda de órgãos responsáveis. O ideal é sempre acionar o Corpo de Bombeiros ou uma equipe treinada para realizar o resgate.

