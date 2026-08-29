Motorista leva susto ao ver jiboia colocar a cabeça para fora de carro

Uma cena inusitada surpreendeu motoristas que transitavam por Goiânia quando uma jiboia colocou a cabeça para fora da janela de um carro em movimento. O registro, feito pelo morador Deiviston Marinari, viralizou nas redes sociais e já soma milhares de visualizações. Nas imagens, uma jovem que viaja no banco traseiro do veículo aparece segurando o animal enquanto a serpente se projeta para o lado de fora.

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O autor da filmagem relatou que, no primeiro momento, acreditou se tratar da estampa de uma peça de roupa, mas foi alertado por um amigo sobre a presença do réptil. A passageira que segurava a jiboia é a tutora do animal e estava acompanhada dos pais, que ocupavam os bancos dianteiros do automóvel. Natural de Fazenda Nova, o morador afirmou que nunca havia presenciado uma situação semelhante nas ruas da capital.

Apesar do tom pitoresco da cena, especialistas em fauna silvestre alertam que a prática representa riscos tanto para os ocupantes do veículo quanto para o próprio animal. Biólogos esclarecem que répteis não devem ser transportados soltos no interior do carro nem expostos ao vento, uma vez que movimentos bruscos, sustos ou a oscilação de temperatura podem estressar a cobra e provocá-la a reagir de forma defensiva ou tentar fugir. O recomendado para o transporte seguro desses animais é o uso de caixas bem ventiladas, trancadas e adequadas ao seu tamanho.

