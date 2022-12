Motorista funerário morre enquanto transportava 4 caixões; entenda

Da Redação

Os quatro caixões foram danificados durante o acidente

Um motorista funerário, de 65 anos, transportava quatro caixões com cadáveres, na última quarta-feira (21), quando sofreu um ataque cardíaco e morreu ao volante. Outros agentes funerários precisaram ser acionados para lidar com os, então, cinco falecidos.

De acordo com informações, socorristas foram acionados e precisaram quebrar a janela da porta do passageiro para tentar salvar o trabalhador que estava inconsciente. Apesar dos esforços, a vítima morreu no local.

Os quatro caixões foram danificados durante o acidente. A fatalidade inusitada aconteceu na Alemanha, e as informações são do jornal local Bild.





