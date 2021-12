Da Redação

Motorista filma gado na pista e é atingido por carro; Veja

Um motorista filmou o próprio acidente de carro na Rodovia GO-213 em Caldas Novas, a 170 quilômetros de Goiânia. O homem gravava as vacas na pista quando foi atingido em cheio por outro carro que vinha na direção contrária.

O vídeo é filmado do ângulo do motorista de um carro e mostra um grupo de cinco bovinos andando no meio da rodovia.

Na sequência, logo após a colisão, a câmera cai no chão e é possível ouvir o forte som do impacto e barulho de pneu. Um outro carro bateu no veículo ao desviar das vacas que trafegavam na rodovia.

A gravação continua mesmo depois que os veículos colidiram. O dono do celular desceu do carro e seguiu ainda filmando o acidente.

Motorista filma gado na pista e é atingido por carro; Veja - Vídeo por: Reprodução

As informações são do Metrópoles.