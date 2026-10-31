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FAZENDA RIO GRANDE

Motorista fica ferida após perder o controle do carro e quebrar poste no Paraná

Com o impacto da batida, a estrutura de concreto cedeu e ficou escorada no veículo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motorista fica ferida após perder o controle do carro e quebrar poste no Paraná
Autor Foto: Guarda Municipal

Uma motorista de 26 anos ficou ferida após perder o controle do carro e bater violentamente contra um poste nesta sexta-feira (30), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu na Avenida Portugal, no bairro Nações, próximo à marginal da rodovia BR-116. No momento da colisão, a pista estava escorregadia devido à garoa que atingia a região.

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A vítima conduzia um Renault Fluence quando o veículo rodou na via e atingiu a estrutura de iluminação. Com a força do impacto, o poste quebrou na base e ficou escorado sobre o automóvel. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, a mulher já estava fora do carro, sentada na calçada e consciente, possivelmente após ser retirada por populares que presenciaram a cena.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado para prestar os primeiros socorros e encaminhou a motorista ao Hospital do Trabalhador, na capital paranaense. Durante o atendimento à vítima, a Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande isolou a área, bloqueando a via e sinalizando o trecho com cones para garantir a segurança das equipes e evitar novos acidentes.

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acidente conscientização Fazenda Rio Grande segurança transito
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