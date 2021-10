Motorista evita assalto atropelando criminosos em SP; Veja

Da Redação

Um motorista atropelou dois criminosos que assaltavam dois pedestres na tarde deste sábado (02) em uma rua no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Câmeras mostram o momento em que os bandidos anunciam o assalto e em seguida, são atropelados por um carro que passava na hora.

Nas imagens é possível ver que os dois pedestres levantam os braços imediatamente, acuados. Com medo, a mulher chega a derrubar no chão a blusa que carregava. Neste momento, um motorista de um Jeep Renegade que passava pelo local, acerta em cheio os criminosos ao perceber o assalto.

As vítimas aproveitam e fogem correndo, e o carro também rapidamente deixa o local.

Um dos bandidos, com a perna aparentemente quebrada, levanta com dificuldade, e consegue subir na moto com o comparsa. O criminoso ferido buscou ajuda médica no Pronto Socorro do Hospital do Campo Limpo e foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Os agentes já encontraram a moto utilizada pela dupla e agora buscam o segundo veículo envolvido na ação.

Com informações band.uol.