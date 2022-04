Motorista enche tanque com gasolina e foge de posto sem pagar R$ 370

Da Redação

Jovem abasteceu o carro e fugiu sem pagar em Ibaté.

Um jovem de 22 anos foi detido após encher o tanque de gasolina aditivada e fugir sem pagar R$ 370 em um posto de combustíveis, na noite da sexta-feira (8), no Centro de Ibaté (SP). Ele confessou que estava praticando crimes em postos para quitar uma dívida.

A Guarda Civil Municipal (GCM) realizava um patrulhamento pelo bairro, quando um frentista do estabelecimento da Rua Totó Pessente, avistou a viatura e pediu ajuda, contando que um motorista teria abastecido o veículo e ido embora sem efetuar o pagamento.

Alegações e carro sem placa

Após buscas na região, a equipe deteve o motorista que alegou desatenção e que não havia percebido que tinha ido embora sem passar o cartão.

De acordo com a GCM, o jovem acabou sendo controverso nas versões, já que depois disse que não conseguiu fazer o Pix e que o cartão não havia passado. Ele também disse que morava em Ibaté e, posteriormente, declarou que era morador de São Carlos.

O carro que o jovem dirigia não possuía placas e ele alegou não saber onde estavam. Entretanto, após revistar o veículo, a GCM encontrou as placas escondidas no carpete do carro. Nesse momento, ele disse que as retirou para lavar.

Com informações: g1