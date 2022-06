Motorista embriagado se envolve em acidente e abandona os filhos

Da Redação

O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar. O caso ocorreu em Jaraguá do Sul

Um motorista embriagado, de 42 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) depois de colidir o carro em um poste e abandonar seus filhos de 2 e 5 anos no veículo. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (8), em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

A ocorrência foi atendida por policiais que se deslocavam para uma formatura do Proerd, que é um programa de combate às drogas. De acordo com as informações da corporação, assim que passaram pela rua onde o acidente aconteceu, havia um poste quebrado sobre um carro. Eles apuraram que o condutor havia fugido do local.

Ainda conforme a PM, populares estavam cuidando de duas crianças, que são filhas do motorista do carro. Ele deixou os filhos de 2 e 5 no automóvel acidentado.

Testemunhas, então, indicaram a direção por onde o homem havia fugido. O condutor foi encontrado em uma vala de plantação de arroz, a cerca de 200 metros da rua do acidente.



De acordo com o relatório policial, o homem foi submetido ao teste bafômetro, que constatou 0,83 mg/L de álcool no sangue, configurando crime de trânsito. No carro também foram encontrados três cigarros de maconha. Ele foi preso em flagrante.

As crianças foram levadas pelos bombeiros voluntários ao Hospital de Jaraguá do Sul. O estado de saúde delas não foi informado. O Conselho Tutelar chegou a ser acionado pela polícia, mas não participou da ocorrência, já que a mãe foi localizada.