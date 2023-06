Motorista embriagado capota carro e toma 'saideira' antes de ser preso

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 29 anos na última sexta-feira (16) por conduzir um veículo na BR-282, em Xanxerê, oeste de Santa Catarina, sob efeito de álcool. Por estar embrigado, o motorista acabou capotando o automóvel que conduzia, mas o que mais chamou a atenção é que, após o acidente, o condutor se sentou às margens da rodovia para tomar mais uma lata de cerveja.

Imagens que circulam nas redes sociais o mostram trafegando em alta velocidade pelo acostamento na contramão. Além disso, ele realizou manobras perigosas, colocando a vida de outros motoristas em risco.

Uma equipe da PRF o perseguiu após ele passar em frente a uma Unidade Operacional e derrubar alguns cones de sinalização porque estava acima do limite de velocidade.

Após uma certa distância, os agentes encontraram o automóvel capotado e flagraram o homem sentado consumindo bebida alcoólica. Apesar do acidente, o condutor não apresentava ferimentos aparentes. No interior do veículo, foram encontradas várias latas de bebidas alcoólicas, algumas delas vazias.

De acordo com a PRF, o teste com o etilômetro resultou em 0,43 mg/l, configurando o crime de dirigir sob influência de álcool. O motorista também não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o carro está com o licenciamento vencido desde 2020.

O condutor foi conduzido à Delegacia de Polícia de Xanxerê.



