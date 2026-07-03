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Motorista embriagado bate contra caminhão de lixo e mata coletor de 26 anos em SC

Vítima trabalhava no momento do acidente na noite de quinta-feira; motorista da caminhonete admitiu ter bebido e não tentou frear

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 10:03:50 Editado em 03.07.2026, 10:03:44
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Motorista embriagado bate contra caminhão de lixo e mata coletor de 26 anos em SC
Autor O trabalhador foi atingido no momento em que realizava a coleta - Foto: Divulgação/PMSC

Um coletor de lixo de 26 anos morreu na noite de quinta-feira (02) após o caminhão de serviço em que ele estava ser atingido por uma caminhonete na Rua Vitória, no bairro Raichaski, em Içara, no Sul catarinense. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do automóvel, um homem de 46 anos, apresentava sinais visíveis de embriaguez e admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

📰 LEIA MAIS: Motorista é autuado a quase 200 km/h em trecho em obras em SC

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O trabalhador foi atingido no momento em que realizava a coleta, sofreu ferimentos graves e chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu e faleceu durante o atendimento médico.

A perícia preliminar da Polícia Militar apontou que a caminhonete colidiu diretamente contra a traseira do caminhão de lixo, sem que fossem encontrados indícios de frenagem ou tentativa de desvio na pista antes do impacto.

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O motorista do carro de passeio também se feriu na colisão, recebeu assistência médica e, na sequência, foi conduzido pelos policiais à delegacia de Polícia Civil. O caso foi registrado pelas autoridades como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há a intenção de matar.

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acidente acidente fatal coletor de lixo Içara motorista embriagado Santa Catarina Segurança no Trânsito
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