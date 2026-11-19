Um motorista de caminhão foi preso após bater em seis carros e tentar morder policias em Belo Horizonte, Minas Gerais. O homem, de 34 anos, assumiu ter ingerido drogas e bebida alcoólica antes do acidente, segundo o boletim de ocorrência.

O caso ocorreu na noite desta quarta-feira, 18, no bairro Camargos. Segundo a Polícia Militar, o motorista bateu em um carro estacionado na rua Blenda, próximo ao cruzamento com a rua Marques Rabelo. O proprietário foi informado que seu veículo estava sendo prensado por um caminhão e tentou falar com o motorista do caminhão, que não respondeu.

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Ao tentar sair do local com o caminhão, o motorista bateu em outros cinco veículos também estacionados. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o motorista escondido dentro da cabine do caminhão.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele se negou a sair do veículo e tentou agredir os policiais com chutes, socos e mordidas. Os agentes fizeram uso de um taser para imobilizar o motorista e retirá-lo da cabine, onde foram encontrados dois pinos com características semelhantes às de cocaína. Um deles estava aparentemente vazio, segundo os policiais.

O motorista do caminhão apresentava sinais compatíveis com a ingestão de álcool e substâncias psicoativas quando foi abordado e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste. No local ele também precisou ser contido após tentar agredir novamente policiais e funcionários da UPA.

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Após ser atendido, o motorista assumiu ter ingerido droga e bebida alcoólica e disse não se lembrar do ocorrido. Ao todo, ele atingiu seis veículos: TCross, Nissan Kicks, Agile, Fiorino, Sandero e um Fiat Mobi.

A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para o local e o motorista conduzido e ouvido por meio da Central Estadual do Plantão Digital.

Ele foi preso em flagrante por "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, além do crime de resistência". O suspeito ficou à disposição da Justiça, segundo a corporação.