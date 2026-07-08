Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Motorista e passageira se envolvem em briga com tapas e mordidas no Rio

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 13:36:00 Editado em 08.07.2026, 13:47:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um motorista e uma passageira se envolveram em uma briga dentro de um ônibus na Freguesia, em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, com tapas, socos e mordidas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o motorista mordendo o braço da mulher durante o briga. A confusão terminou com a chegada de agentes do Segurança Presente. O caso ocorreu no domingo, 5.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes da base localizada na Praça Jorge da Costa Pinto, em Jacarepaguá, foram acionados pelo motorista do ônibus.

O motorista solicitou apenas que a mulher fosse retirada do veículo para que pudessem prosseguir viagem e informou aos agentes que não tinha interesse em registrar a ocorrência na delegacia.

Após deixar o ônibus, a mulher se dirigiu à base do Segurança Presente alegando ter sido agredida pelo motorista e solicitou o registro da ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os policiais explicaram que o procedimento deveria ser realizado na delegacia. Inconformada, ela passou a ofender os agentes com xingamentos, tentou agredir um policial e, segundo a Polícia Militar, visivelmente alterada resistiu à abordagem. Ela foi conduzida à 41ªDP por desacato, resistência e desobediência.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ônibus/rio/briga/motorista/passageira
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV