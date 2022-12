Motorista é obrigado a rodar por 500 km após piloto automático falhar

Da Redação

O SUV Haval H6 passará a ser comercializado no Brasil a partir do próximo ano

Um motorista sentiu um enorme medo após o piloto automático de seu veículo, um SUV Haval H6, apresentar uma falha. O impasse fez com que o condutor chinês ficasse preso por cerca de 500 quilômetros em seu próprio carro e pudesse sair, somente, depois que o combustível acabasse.

De acordo com as informações do site AutoHome, o proprietário do veículo, identificado como Sr. Luo, saiu da cidade de Changsha, na província de Hunan, e tinha como destino Yichan, em Jiangxi, uma distância de quase 200 km.

Porém, seu SUV, que é um dos automóveis mais populares na China e, a partir do próximo ano, passará a ser vendido no Brasil, apresentou um problema mecânico nos freios durante o trajeto. Sr. Luo percebeu que não conseguia diminuir a velocidade do automóvel. O SUV trafegava em velocidade média de 100 km/h.

Ainda conforme o site, ao se dar conta do problema que estava enfrentando, o motorista ficou desesperado e começou a chorar.

Na sequência, entrou em contato com a polícia e avisou sobre a falha que seu veículo apresentava. A polícia rodoviária local pediu uma escolta para o veículo desgovernado. Além disso, engenheiros da Haval foram acionados, mas não conseguiram resolver o problema de Sr. Luo. O carro finalmente parou, quando o tanque de combustível secou.

O H6 foi enviado para análises da Haval, que afirmou que vai investigar os motivos que causaram o travamento do controle de cruzeiro e a falha nos freios.

