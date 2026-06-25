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Motorista é morto com facada após briga de trânsito próximo ao Jockey Club, em SP

Escrito por José Maria Tomazela (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 12:10:00 Editado em 25.06.2026, 12:18:27
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Um homem de 62 anos morreu após ser esfaqueado durante uma briga de trânsito, na manhã desta quinta-feira, 25, na Marginal Pinheiros, próximo ao Jockey Club de São Paulo, na zona oeste da capital. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram a vítima estendida no asfalto. No local, foi apurado que houve uma discussão de trânsito envolvendo o motorista de um caminhão e o de outro veículo, seguido de um desentendimento entre as partes envolvidas.

O condutor do caminhão foi golpeado com uma faca e o autor da facada fugiu. A vítima foi socorrida, mas não resistiu e morreu no local.

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O homicídio aconteceu perto da ponte Eusébio Matoso, no sentido Interlagos. Segundo informações preliminares obtidas pela polícia, o agressor seria outro caminhoneiro. A discussão começou devido a uma manobra no trânsito. Um dos motoristas teria descido do veículo portando um porrete para ameaçar o outro.

Em resposta, o segundo motorista utilizou uma faca que possuía dentro do seu veículo e atacou o outro homem com uma facada no peito. O homem que morreu não teve a identidade divulgada. O porrete que ele portava ficou caído ao lado do corpo e foi apreendido.

Uma faixa da avenida ficou bloqueada pelo caminhão e pelo corpo estendido na pista. A polícia vai analisar imagens de câmeras de monitoramento para identificar o autor do crime. Uma equipe técnica da Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia no local.

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MORTE/BRIGA/TRÂNSITO/SP
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