Motorista é morto com facada após briga de trânsito próximo ao Jockey Club, em SP

Um homem de 62 anos morreu após ser esfaqueado durante uma briga de trânsito, na manhã desta quinta-feira, 25, na Marginal Pinheiros, próximo ao Jockey Club de São Paulo, na zona oeste da capital. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram a vítima estendida no asfalto. No local, foi apurado que houve uma discussão de trânsito envolvendo o motorista de um caminhão e o de outro veículo, seguido de um desentendimento entre as partes envolvidas.

O condutor do caminhão foi golpeado com uma faca e o autor da facada fugiu. A vítima foi socorrida, mas não resistiu e morreu no local.

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O homicídio aconteceu perto da ponte Eusébio Matoso, no sentido Interlagos. Segundo informações preliminares obtidas pela polícia, o agressor seria outro caminhoneiro. A discussão começou devido a uma manobra no trânsito. Um dos motoristas teria descido do veículo portando um porrete para ameaçar o outro.

Em resposta, o segundo motorista utilizou uma faca que possuía dentro do seu veículo e atacou o outro homem com uma facada no peito. O homem que morreu não teve a identidade divulgada. O porrete que ele portava ficou caído ao lado do corpo e foi apreendido.

Uma faixa da avenida ficou bloqueada pelo caminhão e pelo corpo estendido na pista. A polícia vai analisar imagens de câmeras de monitoramento para identificar o autor do crime. Uma equipe técnica da Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia no local.