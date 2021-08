Da Redação

Motorista é demitido após escrever "Aceitamos Xerecard"

Um motorista do transporte público de Campinas, São Paulo, foi demitido após escrever no letreiro de um ônibus frases como “Nave monstro”, “O Palmeiras não tem mundial” e “Aceitamos Xerecard”. O veículo, que era levado para garagem, foi fotografado e as imagens viralizaram nas redes sociais,

Em nota divulgada na sexta-feira (13), a Cooperatas afirmou que o funcionário foi demitido assim que constatada a irregularidade. Já a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, responsável por fiscalizar o trânsito da cidade, disse que tomou outras providências necessárias.

“Importante ressaltar que as mensagens nos letreiros da frota do transporte público coletivo são definidas por Ordem de Serviço para a operação no sistema, trazendo, prioritariamente, o número e o nome do itinerário. Exceções são feitas apenas em datas comemorativas, quando são autorizadas mensagens como Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia das Mães, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Também, durante este período de pandemia, os letreiros estão sendo utilizados para divulgar mensagens educativas como o uso da máscara e do álcool em gel, em razão do tema ser de interesse público e de saúde coletiva. Mas com a devida autorização“, explicou o comunicado da EMDC.

A companhia disse que convocou representantes da Cooperatas para exigir mais explicações e “reforçar que tal irregularidade não pode ser aceita e coloca o permissionário que a pratica, sujeito a multas e sanções”.