Motorista é autuado a quase 200 km/h em trecho em obras em SC

Um motorista foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo uma picape Ford/Ranger a 195 km/h na BR-280, em Guaramirim, no Norte de Santa Catarina. O flagrante ocorreu na tarde de quinta-feira (2) durante uma fiscalização de rotina focada no excesso de velocidade. O condutor trafegava a mais que o dobro do limite permitido para o trecho, que está em obras de duplicação e tem a velocidade máxima fixada em 80 km/h para veículos leves.

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De acordo com os agentes, a operação também registrou diversos outros veículos transitando acima de 160 km/h na mesma rodovia. A PRF alertou que, sob tais condições de velocidade, torna-se praticamente impossível para o motorista reagir, parar ou desviar a tempo de evitar um atropelamento, um acidente ou qualquer outro imprevisto na pista.

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Com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir o veículo acima de 50% do limite máximo permitido é considerado uma infração gravíssima. Como consequência, o motorista reincidente ou flagrado nessa situação estará sujeito a uma multa no valor de R$ 880,41, à perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e responderá a um processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir.