Motorista do ônibus de Conrado e Aleksandro é indiciado por homicídio

Acidente foi registrado em 7 de maio de 2022

Prestes a completar um ano do acidente que causou a morte do cantor Aleksandro, da dupla Conrado e Aleksandro e de outras cinco pessoas, a Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito que apura o caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista será indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e foi notificado por carta precatória e responderá em liberdade. Além do cantor, outras cinco pessoas morreram no acidente e o laudo técnico apontou para excesso de velocidade.

“A equipe da unidade relatou o inquérito que foi encaminhado nesta quinta-feira (4) para a análise do poder judiciário. Caberá ao órgão competente a análise e deliberação seja pelo seu arquivamento ou pela realização de cotas”, informou a polícia paulista.

RELEMBRE O ACIDENTE

O ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro tombou na manhã do dia 7 de maio de 2022, na rodovia Régis Bittencourt, no trecho de Miracatu, no Vale do Ribeira. Ao menos seis pessoas morreram no acidente.

No veículo havia 18 pessoas - incluindo banda e os artistas - estavam no veículo que se acidentou no Km 402, sentido São Paulo, da BR 116. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), seis mortes foram confirmadas..

O empresário da dupla, José Carlos Cassucce informou que o ônibus havia deixado a cidade de Tijucas do Sul, no Paraná - onde os artistas se apresentaram na noite de sexta-feira, e estava a caminho de São Pedro, interior de SP, onde se apresentariam no sábado (7) dia da tragédia.

Em nota, a Arteris (S/A), empresa que administra a Rodovia Régis Bittencourt, informou que além dos cinco óbitos, há uma vítima em estado grave, uma leve e oito com estado de saúde considerado moderado.

ALTA VELOCIDADE

Um vídeo gravado momentos antes do acidente mostra o veículo em alta velocidade. De acordo com a narração do autor da gravação, o ônibus estava a 140 km/h. O homem que filmou o ônibus da dupla momentos antes do acidente também relatou à polícia o que viu.

“Depois acontece um acidente e colocam a culpa sempre em outra coisa, mas a imprudência fala mais alto aqui! Ultrapassa caminhões como se fosse um carro pequeno”, afirma o autor do vídeo, que não teve o nome divulgado. Clique aqui e assista.

