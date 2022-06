Motorista destrói próprio carro após ter veículo apreendido; veja

Da Redação

Um motorista destruiu o próprio carro, após ser multado e ter o carro apreendido em uma blitz neste final de semana. A cena de fúria foi registrada no bairro Amaralina, em Salvado, Bahia, no sábado (18), mas as imagens viralizaram nas redes sociais neste domingo (19).

Em nota, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), informou que equipes realizavam uma operação quando avistaram um motorista em atitude suspeita.

Ao avistar a blitz, o homem parou o veículo, jogou a chave na areia da praia e saiu andando. Ao ser abordado pelos agentes da blitz, ele negou, inicialmente, que conduzia o veículo. Posteriormente, quando os guardas encontram a chave na areia da praia, ele admitiu estar com o automóvel.

Ainda segundo a Transalvador, o homem apresentou somente documentação do carro, e disse que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A cena de descontrole começou após ele ser informado que seria multado. O homem alegou não ter condições de apresentar uma pessoa habilitada para retirar o veículo, evitando que ele fosse levado para o pátio do órgão, nem ter dinheiro para pagar pelo valor da infração.

Gritando que “não deixaria seu bem para o Estado”, ele começou a destruir o carro. O homem pulou sobre o teto, quebrou vidros, portas e para-choque, chegou a retirar a aparelhagem de som que no automóvel e bater contra a lataria do veículo, que ficou totalmente danificado. Depois, ele fugiu do local, deixando o automóvel para trás. O veículo foi apreendido e permanece no pátio do órgão.

(Com informações do Jornal Correio)