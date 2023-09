Motorista desatento causa explosão ao sair de posto de combustíveis

Um motorista desatento causou um acidente em um posto de combustíveis que poderia ter se tornado uma grande tragédia se não fosse a rápida ação dos que estavam no local. Acontece que o condutor causou uma explosão que resultou em um incêndio, após tentar sair do estabelecimento com a bomba de gasolina ainda presa no carro.

continua após publicidade

O homem abastecia o automóvel em Xiangtan, na província de Hunan, na China, na última sexta-feira (1º), quando acabou causando o acidente. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista dá uma "arrancada" com o veículo e derruba a bomba, causando uma explosão e um grande incêndio.

- LEIA MAIS: Mulher sem calcinha faz barraco em UPA do PR e 'monta' em homem; veja

continua após publicidade

Ainda de acordo com a gravação, rapidamente funcionários e clientes do posto de combustíveis correram para pegar os extintores e conseguiram conter as chamas. Com a rápida ação dos que estavam presentes, ninguém ficou ferido. Assista abaixo:

September 1, Xiangtan, Hunan,The car pulled down the tanker after refueling, which caused a fire. Fortunately, the fire was controlled in time.#ChinaNews #中国新闻 pic.twitter.com/mQ41VG2zcQ — 包帝国韭菜馅 (@Colorfu33624983) September 8, 2023

Siga o TNOnline no Google News