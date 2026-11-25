Um motorista de caminhão está desaparecido após a cabine do veículo cair no Rio Tietê durante um acidente na Rodovia Castelo Branco, na altura de Barueri, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 25. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar buscas pelo caminhoneiro. A colisão envolveu também uma van, que teve o motorista socorrido com ferimentos moderados.

Segundo informações da concessionária Ecovias Raposo Castello, o acidente aconteceu por volta das 5h, na altura do quilômetro 25 da rodovia, no sentido interior. No momento do acidente, o veículo utilitário atingiu a lateral do caminhão durante uma mudança de faixa. Com o impacto, o motorista da carreta perdeu o controle da direção, bateu contra a mureta de proteção da ponte e a cabine foi projetada para dentro do rio.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para procurar o motorista e a cabine do veículo. O condutor da van foi resgatado e encaminhado a um hospital de Barueri.

De acordo com registros da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), duas faixas da pista oeste da Castello Branco foram interditadas em razão da ocorrência. O tráfego foi desviado para a pista marginal.

A ocorrência aconteceu na mesma manhã em que outro acidente envolvendo uma carreta provocou transtornos no trânsito da capital paulista. Na Rodovia dos Bandeirantes, parte de uma carreta bitrem tombou e derrubou uma carga de algodão sobre trechos da Marginal do Tietê.

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O acidente foi registrado às 5h52, na chegada a São Paulo. A carga atingiu um carro e ficou espalhada pela pista local da Marginal, no sentido Castelo Branco, e por uma faixa da própria Bandeirantes. Segundo a concessionária Motiva Autoban, não houve feridos nessa ocorrência.

O tombamento provocou congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes, que chegou a sete quilômetros, além de lentidão na Marginal do Tietê, antes da Ponte do Piqueri. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) atuaram na orientação dos motoristas.