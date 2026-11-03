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Motorista de Porsche faz outro veículo capotar após batida e foge em alta velocidade

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O motorista de um Porsche provocou o capotamento de outro veículo e fugiu sem prestar socorro em Florianópolis, Santa Catarina. O caso ocorreu no último domingo, 1º, na Avenida Beira-Mar Norte.

Imagens de uma câmera instalada em um terceiro veículo registraram o momento em que o carro de alto padrão colide contra um Renault Kwid, que capota no canteiro central da avenida. É possível ver o veículo dando ao menos duas voltas no ar após a colisão.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam no carro que capotou, duas mulheres e um homem, todos com cerca de 60 anos. Uma das vítimas sofreu uma fratura em um membro inferior, de acordo com a corporação.

Os três foram encaminhados para o Hospital Governador Celso Ramos. O resgate contou com o apoio da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

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