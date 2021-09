Motorista de ônibus que teve o corpo queimado morre em GO

Da Redação

O motorista de um ônibus que teve mais de 80% do corpo queimado morreu neste domingo (12). O homem havia sido atacado quando estava dentro do veículo no Terminal Urbano de Anápolis, Goiás. Câmeras de segurança registraram todo a situação.

continua após publicidade .

De acordo com a família do condutor, Walisson Barbosa dos Santos, de 35 anos, ele sofreu três paradas cardíacas durante a madrugada. Além disso, ele estava com um alto grau de infecção.

Walisson foi atacado por uma mulher. Conforme a suspeita, ela cometeu o crime porque era zombada por funcionários da empresa de transporte público pelo fato de ter mau hálito. Ela está presa.

continua após publicidade .

O crime

Uma mulher foi presa por ter colocado fogo em um motorista de ônibus. De acordo com a detida, o homem foi queimado por ter cometido piadas sobre o mau hálito dela. Revoltada, decidiu cometer o crime para se vingar da vítima. O caso foi registrado em Anápolis, Goiás.

A tentativa de homicídio ocorreu na última quarta-feira (1ª). Uma câmera de segurança registrou toda a situação. Nas imagens é possível notar que a mulher se aproxima do ônibus, que estava estacionado no terminal e, na sequência, joga etanol na cabine e coloca fogo. Uma explosão acontece e o condutor, identificado como Walisson Barbosa, de 35 anos, fica com o corpo em chamas. As pessoas que estavam no local ficam desesperadas.

continua após publicidade .

As testemunhas seguraram a criminosa até a chegada da Polícia Militar (PM). Em um depoimento, ela alegou que funcionários sempre cobriam o nariz quando ela passava pelo terminal e, na quarta-feira, quando ocorreu o crime, Walisson Barbosa teria repetido o gesto na frente dela.

"Ela foi até um posto de combustíveis, comprou etanol e ateou fogo contra a vítima. Ontem esse motorista teria feito gesto de tampar o nariz", disse Cynthia Cristiane, delegada que está à frente do caso.