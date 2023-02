Motorista de ônibus passa por cima de pernas de idoso após discussão

Renata Okumura (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O atropelamento ocorreu na tarde de domingo (26), em São Paulo

Um idoso de 73 anos foi atropelado por um motorista de ônibus na Rua Elias de Almeida, na região do Tremembé, zona norte de São Paulo, na tarde de domingo, 26. No momento da ocorrência, o veículo da concessionária Sambaíba fazia o trajeto da Linha 1764 - Jardim Corisco/Santana. (Assista abaixo)

continua após publicidade .

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma passageira descendo primeiro. Em seguida, aparece o idoso. Ele tenta descer, mas o motorista aciona o fechamento das portas. Enquanto ainda discutiam, o passageiro força a abertura da porta e consegue sair do coletivo, mas perde o equilíbrio e cai perto das rodas da frente do ônibus. O motorista prosseguiu com a viagem e as rodas traseiras passaram por cima das pernas do idoso.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo, por meio da São Paulo Transporte (SPTrans), afirma que, tão logo soube do acidente envolvendo um ônibus do sistema de transportes da capital paulista, o órgão determinou ações à concessionária Sambaíba.

continua após publicidade .

"A conduta apresentada no vídeo não é condizente com a postura obrigatória a profissionais que integrem o sistema municipal de transportes e devem zelar pela segurança e vida de passageiros e terceiros", afirmou a SPTrans.

Conforme a SPTrans, a Sambaíba disse que o motorista envolvido foi afastado de suas funções. No entanto, por não informar a ocorrência, a empresa será autuada. Questionada, a Sambaíba não se pronunciou.

Leia também: Mulher sofre fratura após ser atropelada em Marilândia do Sul

continua após publicidade .

A SPTrans disse ainda que realiza diariamente fiscalizações em ônibus e nas empresas para checar itens de segurança, prioridade para o transporte público da cidade. "Todos os ônibus do sistema saem de fábrica com o equipamento Anjo da Guarda, que impede que os veículos saiam com as portas abertas. Em caso de violação desse item de segurança, a SPTrans autua a concessionária e lacra o veículo", afirmou em nota.

Além disso, o órgão da Prefeitura acrescenta que realiza treinamento mensal para os operadores, especificamente com foco na prevenção de sinistros de trânsito.

A SPTrans possui o Programa de Redução de Acidentes em Transportes (PRAT) para apurar as ocorrências com vítimas. "Ao mesmo tempo, a concessionária, que é responsável pela contratação do motorista, é orientada a adotar as medidas legais previstas em contrato com relação ao funcionário envolvido. Se identificada qualquer imprudência do profissional, ele poderá ser afastado de suas funções."

continua após publicidade .

A vítima foi encaminhada, inicialmente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) Jaçanã, na região, e transferida para o Hospital São Luiz Gonzaga. Em razão do quadro clínico, o paciente foi transferido na segunda-feira, 27, para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, segundo informações da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Não há informações sobre o estado de saúde do idoso.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) disse que todas as circunstâncias relacionadas aos fatos estão sendo investigadas pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã).

"A equipe da unidade analisa imagens e segue realizando diligências para esclarecer os fatos", disse.

Veja:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News