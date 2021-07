Da Redação

Motorista de ônibus passa mal e passageiro assume a direção

Após o motorista de um ônibus passar mal, o veículo bateu no muro de uma casa em Laranjal Paulista, no interior de São Paulo, na tarde de quarta-feira (28).

continua após publicidade .

De acordo com a Guarda Civil Municipal, haviam três passageiros dentro do ônibus no momento do acidente. Um deles percebeu que o motorista estava passando mal e não conseguia mais controlar o transporte.

O passageiro então assumiu a direção do veículo e freou bruscamente, diminuindo o impacto contra a residência.

continua após publicidade .

O passageiro e o condutor foram encaminhados à Santa Casa de Laranjal Paulista, mas já foram liberados.

Até o momento, a empresa responsável pelo ônibus não se manifestou sobre o episódio.