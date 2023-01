Motorista de ônibus é preso por atropelamento intencional

Da Redação

No vídeo, é possível ver que Gilson estava na frente do veículo, tentando impedir que ele seguisse viagem

O motorista Valdir das Mercês Junior, de 28 anos, foi preso por policiais civis da 12ª DP (Copacabana) por suspeita de homicídio doloso, pelo atropelamento de Gilson Castro Silva, de 58 anos, na madrugada de domingo. As informações são do g1.

Um vídeo obtido pela TV Globo mostra o momento que o motorista acelera e passar por cima da vítima, logo depois do réveillon, na Avenida Nossa Sra. de Copacabana, na altura da Praça do Lido, na Zona Sul do Rio.

Valdir dirigia um ônibus da linha TR01. No vídeo, é possível ver que Gilson estava na frente do veículo, tentando impedir que ele seguisse viagem. Ao lado de fora, outras pessoas também tentavam pegar o ônibus enquanto Gilson segurava o veículo.

Após ameaçar acelerar o ônibus por duas vezes, como uma ameaça, o motorista finalmente avança e Gilson cai para trás. Nas imagens, também é possível perceber que o motorista não para o ônibus mesmo após perceber a queda de Gilson na sua frente.

O atropelamento ocorreu por volta das 5h15, minutos depois da reabertura da via. O trânsito no local estava bloqueado até as 5h, por conta da festa na praia da Zona Sul.

O mandado de prisão temporária foi expedido pela juíza Flávia Fernandes de Melo Balieiro Diniz, do Plantão Judiciário, a pedido do delegado André Leiras.

O motorista ficará preso por até 30 dias, até a conclusão da investigação.

Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Mas, as diligências, depoimentos de testemunhas e análises das imagens demonstraram, segundo a polícia, que o motorista assumiu o risco de matar o pedestre.

O Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus, informou que o motorista foi afastado de suas funções. "O profissional trabalhava no cargo desde 2017 e costumava rodar nesta mesma linha", diz a nota.

Com informações do g1

