Motorista de carro em que morreu campeã mundial de karatê é preso em SC

Foi preso o motorista de 20 anos que conduzia o veículo envolvido no acidente fatal da campeã mundial de karatê Sarah Louise Held, de 18 anos. O jovem se entregou de forma espontânea, acompanhado de seus advogados, na delegacia do município de Joaçaba, no Oeste de Santa Catarina, após o Poder Judiciário decretar sua prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, responsável pelas investigações, o condutor deverá responder pelos crimes de embriaguez ao volante e homicídio com dolo eventual, que se configura quando o autor assume o risco de causar a morte.

LEIA MAIS: Acidente na PR-082 mata motorista próximo à entrada de São João do Ivaí

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A tragédia que vitimou a atleta ocorreu na madrugada de 12 de dezembro, por volta das 4h30, na rodovia estadual SC-150, em Lacerdópolis. O veículo em que Sarah estava capotou, resultando na morte da jovem exatamente um dia antes da data marcada para a sua formatura no ensino médio. Na ocasião do acidente, o motorista agora detido também precisou de atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba.

Quem era Sarah Held

Sarah Held era uma figura promissora e de grande destaque no esporte. Reconhecida por sua trajetória nos tatames, a jovem havia recebido, em julho do mesmo ano, uma moção de aplausos na Câmara de Vereadores de Capinzal após conquistar o campeonato pan-americano na categoria até 17 anos. O excelente desempenho também rendeu a ela o troféu de melhor do ranking da Federação Estadual Catarinense de Karatê (Fecaki-SC).

Além do sucesso esportivo, Sarah comemorava a aprovação para o curso de Direito na Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), anunciada pelo Colégio Unoesc Joaçaba, onde cursava o ensino médio. Em nota de pesar, a instituição de ensino lamentou a perda precoce da aluna, ressaltando que ela era uma pessoa extremamente dedicada, carinhosa e muito querida por toda a comunidade escolar.