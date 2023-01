Motorista de caminhão carregado com chopp morre em grave acidente

Da Redação

Acidente foi na rodovia SC-157, na serra de Formosa do Sul

Um grave acidente de trânsito registrado na quinta-feira (12) tirou a vida de um homem de 33 anos na rodovia SC-157, na serra de Formosa do Sul, em Santa Catarina. O caminhão estava carregado com chopp.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv), a vítima dirigia um caminhão Ford/Cargo 2422, com placas de Barra Funda/RS e transportava chopp/litro.

O acidente de trânsito ocorreu no final da manhã, na altura do km 38. O motorista perdeu o controle do veículo que saiu da pista e capotou. A carga de chopp ficou esparramada no local.

O Corpo de Bombeiros de Quilombo e São Lourenço do Oeste foram acionados e retiraram o motorista que ficou preso às ferragens.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal.

fonte: Polícia Rodoviária SC Motorista morreu no local do acidente

