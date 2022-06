Motorista de BMW morre após bater contra caminhão no Paraná

Da Redação

Carro de luxo ficou completamente destruído após a pancada

Um homem morreu após um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (11), em frente ao Shopping das Américas, na BR-277, em Curitiba. A vítima dirigia uma BMW quando perdeu o controle da direção e bateu contra um caminhão que estava estacionado em um posto de combustíveis.

continua após publicidade .

O momento da batida, que ocorreu pouco depois da meia-noite, foi registrado por uma câmera de segurança instalada no estabelecimento onde o acidente aconteceu. É possível ver o momento em que o veículo invade o posto de combustíveis, bate em algumas placas e depois contra a traseira de um caminhão estacionado, parando somente perto das bombas do estabelecimento. As imagens devem ajudar a polícia a investigar a causa do acidente.

Não havia ninguém no local no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros foi até o local, contudo, o motorista não resistiu ao impacto e morreu. Até a publicação desta reportagem, a identificação da vítima não havia sido divulgada. Segundo os socorristas, o motorista aparentava ter aproximadamente 30 anos.

continua após publicidade .

Com informações da Banda B.