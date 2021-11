Da Redação

Motorista de BMW 'invade' blitz e bate em viatura; Vídeo

Um acidente envolvendo uma BMW e uma viatura do órgão de trânsito foi registrado na noite deste domingo (31). De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o condutor da BMW invadiu uma blitz e atingiu o carro da autarquia.

Ainda conforme as informações da Transalvador, foi necessário o auxílio de caminhões guinchos para retirar os automóveis do local.

O motorista da BMW, identificado como o jornalista Marcelo Castro, se recusou a realizar o teste de alcoolemia no bafômetro e foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).

Até o momento, não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente. Por meio de uma nota, a PC alegou que os agentes de trânsito informaram que Marcelo estava com a capacidade psicomotora alterada, oferecendo perigo ao conduzir o automóvel.

Um inquérito irá apurar o caso.

Com informações; G1.