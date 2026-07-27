Motorista de app é amarrado, amordaçado e morto após encontro íntimo em hotel

O suspeito, um menor de idade, saiu do estabelecimento logo após o crime sem deixar registros

Um menor de idade é o principal suspeito da morte de Washington Rodrigo, de 33 anos, encontrado sem vida na sexta-feira (24) em um quarto de hotel no bairro de Manaíra, em João Pessoa (PB). A informação foi confirmada pela Polícia Civil da Paraíba (PCPB) nesta segunda-feira (27). O corpo da vítima foi encontrado nu, com as mãos amarradas, um fio de secador enrolado no pescoço e um pano na boca.

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A vítima, que trabalhava como motorista autônomo, teria ido ao hotel para se encontrar com um hóspede que se cadastrou utilizando uma identificação falsa. O suspeito, um menor de idade, saiu do estabelecimento logo após o crime sem deixar registros. Segundo a Polícia Civil, Washington teria dado entrada no hotel por volta das 4h da manhã de sexta-feira (24) e foi encontrado sem vida somente à tarde.

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Familiares da vítima disseram à TV Cabo Branco que Washington trabalhava como motorista autônomo e chegou a relatar à mãe que faria uma corrida particular para Pipa, no Rio Grande do Norte, mas depois não deu mais notícias. Ele morava na cidade de Bayeux (PB), onde o corpo foi liberado para velório e sepultamento no sábado (25).

A Polícia Civil não divulgou mais detalhes sobre a identidade do suspeito e não informou se ele foi apreendido. As investigações continuam para esclarecer a motivação e as circunstâncias da morte.