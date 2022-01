Da Redação

Motorista de app cai em golpe e recebe moedas de chocolate

Um motorista de aplicativo caiu em um golpe após realizar uma corrida na última sexta-feira (21), em Maracanaú, Ceará. O homem recebeu de pagamento quatro moedas de R$ 1 de chocolate, achando que se tratavam de moedas de verdade.

continua após publicidade .

De acordo com o motorista, o caso aconteceu depois de uma mulher solicitar uma corrida e colocar a opção de pagamento em dinheiro. Ainda conforme ele, o trajeto foi curto, totalizando o valor de R$ 6.

Ao deixar a passageira no destino, em uma comunidade, a mulher disse ao motorista que ia deixar o dinheiro em cima do banco traseiro. Após avisar, a mulher saiu do veículo, e o motorista deixou o local.



continua após publicidade .

Ainda de acordo com o próprio motorista, ao pegar nas moedas e colocá-las no compartimento onde ele costuma pôr o dinheiro, percebeu que a passageira havia dado uma cédula de R$ 2 e quatro moedas de chocolate. O próprio motorista compartilhou a história para colegas de profissão em um grupo de WhatsApp.



"A mulher pagou a corrida de R$ 6 e me deu uma cédula de R$ 2 e quatro moedinhas de R$1, mas aquelas de chocolate. Só percebi agora, amigo", afirmou, frustrado, o motorista de aplicativo.

Com informações do g1.