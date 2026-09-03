Motorista de aplicativo volta após corrida, invade casa e é preso suspeito de estupro em SC

Homem de 42 anos aproveitou que a vítima dormia para cometer o crime em Morro da Fumaça

Um motorista de aplicativo de 42 anos foi preso preventivamente no município de Morro da Fumaça, no Sul de Santa Catarina, suspeito de estuprar uma mulher. O crime ocorreu na semana passada, quando o homem invadiu a residência da vítima e a atacou enquanto ela dormia. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado ao Presídio de Criciúma, onde permanece à disposição da Justiça.

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De acordo com as investigações da Polícia Civil, a dinâmica do crime teve início quando o motorista foi acionado para buscar um passageiro na casa da vítima. Cerca de 40 minutos após iniciar a viagem e deixá-lo no destino, o investigado retornou ao endereço de origem, invadiu o imóvel e cometeu a violência. A polícia destacou que o passageiro que solicitou a corrida não possui qualquer ligação com o episódio e não é alvo do inquérito.

O caso foi registrado e é apurado pelas autoridades como estupro de vulnerável. A tipificação ocorre porque a mulher estava dormindo no momento da invasão, o que a deixou sem condições de oferecer resistência ou se defender do agressor.

A Polícia Civil informou que o motorista de aplicativo e a vítima não se conheciam. Até o momento, as autoridades não divulgaram a idade da mulher, os detalhes sobre o depoimento prestado pelo suspeito ou outras informações que possam expor os envolvidos no inquérito.