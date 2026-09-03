Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
VIOLÊNCIA

Motorista de aplicativo volta após corrida, invade casa e é preso suspeito de estupro em SC

Homem de 42 anos aproveitou que a vítima dormia para cometer o crime em Morro da Fumaça

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista de aplicativo volta após corrida, invade casa e é preso suspeito de estupro em SC
Autor O caso foi registrado e é apurado pelas autoridades como estupro de vulnerável - Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um motorista de aplicativo de 42 anos foi preso preventivamente no município de Morro da Fumaça, no Sul de Santa Catarina, suspeito de estuprar uma mulher. O crime ocorreu na semana passada, quando o homem invadiu a residência da vítima e a atacou enquanto ela dormia. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado ao Presídio de Criciúma, onde permanece à disposição da Justiça.

LEIA MAIS: Festoque começa em Apucarana com expectativa de público recorde ao longo de 5 dias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a dinâmica do crime teve início quando o motorista foi acionado para buscar um passageiro na casa da vítima. Cerca de 40 minutos após iniciar a viagem e deixá-lo no destino, o investigado retornou ao endereço de origem, invadiu o imóvel e cometeu a violência. A polícia destacou que o passageiro que solicitou a corrida não possui qualquer ligação com o episódio e não é alvo do inquérito.

O caso foi registrado e é apurado pelas autoridades como estupro de vulnerável. A tipificação ocorre porque a mulher estava dormindo no momento da invasão, o que a deixou sem condições de oferecer resistência ou se defender do agressor.

A Polícia Civil informou que o motorista de aplicativo e a vítima não se conheciam. Até o momento, as autoridades não divulgaram a idade da mulher, os detalhes sobre o depoimento prestado pelo suspeito ou outras informações que possam expor os envolvidos no inquérito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
estupro JUSTIÇA Morro da Fumaça mototista de aplicativo polícia civil VIOLÊNCIA SEXUAL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV