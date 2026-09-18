Motorista de aplicativo flagrado dirigindo seminu é preso preventivamente no RS

Homem de 35 anos foi detido na manhã desta sexta-feira (18) em Canoas e é investigado pela Polícia Civil por importunação sexual

Um motorista de aplicativo de 35 anos, flagrado dirigindo sem calças por uma passageira, foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira (18) em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). O condutor, que não teve a identidade revelada pelas autoridades, é alvo de uma investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município pela suspeita de cometer o crime de importunação sexual.

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A prisão ocorreu após a vítima registrar um boletim de ocorrência relatando os detalhes do trajeto, solicitado no final da tarde do dia 11 de setembro, logo após ela sair do seu local de trabalho. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estaria usando apenas uma camiseta durante o expediente, estando sem calças.

Em seu depoimento, a passageira explicou que entrou no veículo, acomodou-se no banco e passou a utilizar o celular, sem notar nada incomum de imediato. Em um primeiro momento, ao perceber as pernas do motorista, a mulher acreditou que ele estivesse vestindo uma bermuda. No entanto, quando o veículo fez uma curva, ela olhou para a frente, notou que a lateral da perna do homem estava totalmente exposta e constatou que ele dirigia sem as calças.