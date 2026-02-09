Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar jovem de 17 anos durante viagem

Um motorista de aplicativo foi preso no último domingo, 8, em Ceilândia, no Distrito Federal, suspeito de estuprar uma passageira de 17 anos durante o trajeto da corrida. O homem, de 34 anos, foi detido em flagrante pela Polícia Militar do DF logo depois do crime, após a adolescente denunciá-lo para as autoridades. O nome do homem não foi divulgado e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

A Uber, empresa na qual o motorista era cadastrado, informou que ele já teve o perfil desativado e que a plataforma colabora com as autoridades na investigação do caso (veja mais ao fim do texto).

O caso aconteceu no período da manhã. Conforme informações do portal G1, que conversou com a vítima e com a mãe dela, a adolescente estava voltando para casa quando o crime teria ocorrido.

No caminho, o motorista teria desviado da rota, cancelado a viagem e ido para um local onde não havia sinal de celular. A jovem teria tentado avisar a mãe pelo celular, mas as mensagens não foram enviadas.

Após o crime, a adolescente teria sido deixada perto da sua casa, há cerca de duas residências de distância. A mãe conta que encontrou a filha chorando, e que chegou a ver o momento em que o suspeito ia embora com o carro. As duas fizeram uma denúncia contra o criminoso.

Com base nas informações de características físicas do autor e do veículo informado, a equipe policial iniciou diligências para localizar o suspeito.

"Após buscas em endereços relacionados ao autor, o homem foi localizado pouco tempo após o fato. O suspeito, de 34 anos, foi detido e conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II)", informou a Polícia Militar, em nota.

O homem realizava a viagem pela Uber. Em nota, a plataforma lamentou o caso e afirmou ser "inaceitável qualquer tipo de assédio, violência ou má conduta sexual".

"O motorista teve a conta desativada e a plataforma permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, na forma da lei", disse a empresa.

A Uber declarou ainda que todas as viagens na plataforma são cobertas por seguro e que possui, em parceria com a organização MeToo Brasil (que promove acolhimento e apoio para quem sofreu de violência sexual e assédio), um canal de suporte psicológico às vítimas. As duas ferramentas foram oferecidas à adolescente, informou a empresa.