Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar jovem de 17 anos durante viagem

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 20:45:00 Editado em 09.02.2026, 20:59:34
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um motorista de aplicativo foi preso no último domingo, 8, em Ceilândia, no Distrito Federal, suspeito de estuprar uma passageira de 17 anos durante o trajeto da corrida. O homem, de 34 anos, foi detido em flagrante pela Polícia Militar do DF logo depois do crime, após a adolescente denunciá-lo para as autoridades. O nome do homem não foi divulgado e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

A Uber, empresa na qual o motorista era cadastrado, informou que ele já teve o perfil desativado e que a plataforma colabora com as autoridades na investigação do caso (veja mais ao fim do texto).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso aconteceu no período da manhã. Conforme informações do portal G1, que conversou com a vítima e com a mãe dela, a adolescente estava voltando para casa quando o crime teria ocorrido.

No caminho, o motorista teria desviado da rota, cancelado a viagem e ido para um local onde não havia sinal de celular. A jovem teria tentado avisar a mãe pelo celular, mas as mensagens não foram enviadas.

Após o crime, a adolescente teria sido deixada perto da sua casa, há cerca de duas residências de distância. A mãe conta que encontrou a filha chorando, e que chegou a ver o momento em que o suspeito ia embora com o carro. As duas fizeram uma denúncia contra o criminoso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com base nas informações de características físicas do autor e do veículo informado, a equipe policial iniciou diligências para localizar o suspeito.

"Após buscas em endereços relacionados ao autor, o homem foi localizado pouco tempo após o fato. O suspeito, de 34 anos, foi detido e conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II)", informou a Polícia Militar, em nota.

O homem realizava a viagem pela Uber. Em nota, a plataforma lamentou o caso e afirmou ser "inaceitável qualquer tipo de assédio, violência ou má conduta sexual".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O motorista teve a conta desativada e a plataforma permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, na forma da lei", disse a empresa.

A Uber declarou ainda que todas as viagens na plataforma são cobertas por seguro e que possui, em parceria com a organização MeToo Brasil (que promove acolhimento e apoio para quem sofreu de violência sexual e assédio), um canal de suporte psicológico às vítimas. As duas ferramentas foram oferecidas à adolescente, informou a empresa.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
aplicativo DF estupro MENOR motorista Prisão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline