Motorista de aplicativo é morta a facadas durante tentativa de assalto

Samira trabalhava como motorista de aplicativo para completar a renda

Uma tentativa de assalto resultou na morte de uma motorista de aplicativo, de 32 anos, na noite dessa quarta-feira (30), em Fortaleza, Ceará. De acordo com as informações de um familiar da vítima, que foi identificada como Samira Albino Ribeiro, ela foi esfaqueada quando realizava uma corrida.

No momento em que estava em serviço, precisou parar no semáforo da Avenida Raul Barbosa. No local, foi abordada por dois homens, que a ordenaram que entregasse o celular. A mulher informou que não tinha aparelho telefone, então, foi atingida por diversos golpes de faca na região do tórax.

Mesmo ferida, a motorista dirigiu até um posto de combustíveis às margens da BR-116, onde pediu ajuda. A outra pessoa que estava no carro, o passageiro que contratou a corrida, ligou para a família da mulher e acionou uma equipe de socorro.

A vítima foi socorrida e levada para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo o parente, a jovem era contadora, mas trabalhava como motorista de aplicativo no período da noite, para complementar a renda.

O caso está sendo investigado e, até o momento, ninguém foi preso.

fonte: Arquivo pessoal A vítima levou facadas na região do tórax

